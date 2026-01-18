Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Il messaggio di Ndour sui social: “Per il nostro presidente. Tutti insieme”

social

Il messaggio di Ndour sui social: “Per il nostro presidente. Tutti insieme”

Il messaggio di Ndour sui social: “Per il nostro presidente. Tutti insieme” - immagine 1
Il messaggio social di Ndour
Redazione VN

Cher Ndour, autore della rete del momentaneo vantaggio contro il Bologna poi revocata per un fuorigioco di Parisi a inizio azione, ha scelto di ricordare il Presidente Commisso sui propri canali social.

Sul proprio profilo Instagram, Ndour ha pubblicato alcune foto della partita accompagnandole da una dedica chiara e diretta al presidente Rocco Commisso. Parole semplici, ma dal peso specifico importante, che raccontano il legame tra squadra e società:

“Per il nostro presidente. Tutti insieme”.

 

Leggi anche
De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato”
“Una casa, una visione e dei valori”: il grazie di Emma Severini a Rocco Commisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA