Cher Ndour, autore della rete del momentaneo vantaggio contro il Bologna poi revocata per un fuorigioco di Parisi a inizio azione, ha scelto di ricordare il Presidente Commisso sui propri canali social.
Il messaggio di Ndour sui social: “Per il nostro presidente. Tutti insieme”
Il messaggio social di Ndour
Sul proprio profilo Instagram, Ndour ha pubblicato alcune foto della partita accompagnandole da una dedica chiara e diretta al presidente Rocco Commisso. Parole semplici, ma dal peso specifico importante, che raccontano il legame tra squadra e società:
“Per il nostro presidente. Tutti insieme”.
