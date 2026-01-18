Sky Germania: discorsi concreti Dzeko-Schalke 04. L’Equipe: c’è anche il Paris

Il bosniaco è in uscita dalla Fiorentina

Sirene dalla Germania per Edin Dzeko, che potrebbe tornare dov'è stato protagonista in carriera con la maglia del Wolfsburg. Su di lui, riporta Sky Germania attraverso lo stimato giornalista Florian Plettemberg, ci sarebbe lo Schalke 04, nobile decaduta che sta tentando di risalire in Bundesliga. I discorsi tra le parti sarebbero concreti.