CorSport: “Harrison è pronto. Ecco quando arriverà al Viola Park per allenarsi”

Harrison sempre più viola

Redazione VN 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 09:10)

Per vedere Jack Harrison in campo con la maglia viola servirà ancora un po’ di pazienza. L’esterno inglese è ufficialmente il terzo rinforzo del mercato invernale della Fiorentina, ma dopo l’arrivo a Firenze è dovuto rientrare in Inghilterra per sistemare alcune questioni legate al visto. Con la giornata di riposo concessa oggi da Vanoli, il suo primo allenamento è previsto per domani. Intanto il club ha formalizzato l’operazione: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro, maglia numero 17.

In contemporanea è arrivato anche il saluto del Leeds, proprietario del cartellino, che ha augurato buona fortuna a un giocatore protagonista di 219 presenze e 34 gol con i Whites. L’addio però non è stato indolore: molti tifosi non hanno mai perdonato Harrison per la scelta di lasciare il club dopo la retrocessione del 2023, sfruttando una clausola contrattuale per trasferirsi in prestito all’Everton. Un distacco vissuto come un tradimento, tanto che in molti sperano ora che l’esperienza a Firenze diventi definitiva.

Dal punto di vista tecnico e atletico, Harrison arriva in buone condizioni. Vanoli, pur non avendolo ancora allenato, ha sottolineato come l’esterno sia già pronto all’uso, a differenza di altri nuovi acquisti. Titolare l’11 gennaio in FA Cup contro il Derby County, il nuovo numero 17 viola garantisce ritmo partita e può inserirsi rapidamente nelle rotazioni della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.