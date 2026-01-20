La Nazione si sofferma su Niccolò Fortini. Si registra una fase di stallo che potrebbe far da preludio a offerte ufficiali in arrivo al Viola Park.
Nazione: "Fase di stallo su Niccolò Fortini. E attenzione al Napoli"
La Roma si è fermata nei giorni scorsi a 8 milioni, che non possono bastare per il classe 2006. Ne servono almeno il doppio. Attesa per capire se i giallorossi faranno una nuova offerta e quali saranno i movimenti di Juventus e Napoli, interessate al giocatore.
