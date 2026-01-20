Nazione: “Fase di stallo su Niccolò Fortini. E attenzione al Napoli”

Viola News
La Nazione

La Nazione su Fortini
Redazione VN

La Nazione si sofferma su Niccolò Fortini. Si registra una fase di stallo che potrebbe far da preludio a offerte ufficiali in arrivo al Viola Park.

La Roma si è fermata nei giorni scorsi a 8 milioni, che non possono bastare per il classe 2006. Ne servono almeno il doppio. Attesa per capire se i giallorossi faranno una nuova offerta e quali saranno i movimenti di Juventus e Napoli, interessate al giocatore.

