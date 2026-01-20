CorSport: “La Fiorentina voleva Fabbian da tempo, piaceva tanto a Pradè”

La Fiorentina ha deciso di accelerare con decisione per Giovanni Fabbian, obiettivo seguito da tempo e già cercato senza successo la scorsa estate, piaceva tanto a Pradè. Dopo la partita del Dall’Ara, in cui il centrocampista classe 2003 è stato uno dei pochi a salvarsi nel Bologna, i rossoblù hanno rivalutato la situazione e aperto alla trattativa. Nonostante la stima di Vincenzo Italiano, il club emiliano si è detto disposto ad ascoltare la proposta viola.

Per Fabbian è pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio nettamente superiore: dagli attuali 400 mila euro a 1,1 milioni netti a stagione, segnale forte della fiducia riposta in lui. Il profilo è ritenuto ideale per il 4-1-4-1 di Vanoli, grazie alla capacità di agire da centrocampista offensivo, alla fisicità e al gioco aereo. Con 21 presenze e 2 gol stagionali, e dopo un’annata precedente da 41 partite, Fabbian cerca maggiore continuità: una soluzione che soddisfa tutte le parti e che ora è davvero vicina alla chiusura. Lo scrive il Corriere dello Sport.