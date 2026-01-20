La Fiorentina ha deciso di accelerare con decisione per Giovanni Fabbian, obiettivo seguito da tempo e già cercato senza successo la scorsa estate, piaceva tanto a Pradè. Dopo la partita del Dall’Ara, in cui il centrocampista classe 2003 è stato uno dei pochi a salvarsi nel Bologna, i rossoblù hanno rivalutato la situazione e aperto alla trattativa. Nonostante la stima di Vincenzo Italiano, il club emiliano si è detto disposto ad ascoltare la proposta viola.
CorSport: “La Fiorentina voleva Fabbian da tempo, piaceva tanto a Pradè”
La svolta è arrivata con una formula ritenuta convincente: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro (bonus compresi), che scatterebbe al raggiungimento della salvezza della squadra di Paolo Vanoli, sul modello dell’operazione Brescianini. Nell’affare rientrerebbe anche Simon Sohm, destinato al Bologna in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni più bonus, lasciando agli emiliani libertà di scelta a fine stagione.
Per Fabbian è pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio nettamente superiore: dagli attuali 400 mila euro a 1,1 milioni netti a stagione, segnale forte della fiducia riposta in lui. Il profilo è ritenuto ideale per il 4-1-4-1 di Vanoli, grazie alla capacità di agire da centrocampista offensivo, alla fisicità e al gioco aereo. Con 21 presenze e 2 gol stagionali, e dopo un’annata precedente da 41 partite, Fabbian cerca maggiore continuità: una soluzione che soddisfa tutte le parti e che ora è davvero vicina alla chiusura. Lo scrive il Corriere dello Sport.
