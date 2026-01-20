Gazzetta: “Tutti i nomi per la difesa della Fiorentina. E occhio alle uscite”

Il mercato della Viola prosegue spedito: ieri è stato ufficializzato Jack Harrison, esterno offensivo arrivato dal Leeds con la formula del prestito con diritto (operazione da circa 10 milioni), intanto si continua a cercare un difensore per sopperire alle partenze di Pablo Mari e Viti.

Oltre alle candidature degli juventini Daniele Rugani e Federico Gatti (idee in prestito) salgono le quotazioni di Diego Coppola del Brighton : intensificati i contatti con il club inglese, che pare intenzionato ad aprire a una formula in affitto.

Piacciono anche Diogo Leite del Porto e Jaka Bijol del Leeds. In uscita Edin Dzeko (ci sono lo Schalke 04 e il Paris Fc) mentre la Roma insiste per Nicolò Fortini, ma non c'è accordo sulla valutazione. Per Amir Richardson si tratta col Copenaghen sulla base di un prestito con diritto di riscatto (la Viola chiede 10 milioni). Lo scrive la Gazzetta dello Sport.