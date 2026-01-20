Viola News
Gazzetta: "Altra sfida sul mercato tra Fiorentina e Bologna. Piace questo nome"

Nome nuovo per la Fiorentina
Il mercato di Fiorentina e Bologna non si ferma e a breve ci potrebbe essere un altro scontro per arrivare a un calciatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, piace a entrambe Kjaergaard del Salisburgo:

Nel frattempo, per l'uscita di Sulemana si valutano Acuna e Amorim, ma potrebbe esserci un altro "derby" Fiorentina-Bologna col danese Kjaergaard, 2003, Salisburgo che è anche nel mirino del Galatasaray.

