Gazzetta: “Altra sfida sul mercato tra Fiorentina e Bologna. Piace questo nome”

Il mercato di Fiorentina e Bologna non si ferma e a breve ci potrebbe essere un altro scontro per arrivare a un calciatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, piace a entrambe Kjaergaard del Salisburgo:
Nome nuovo per la Fiorentina
Nel frattempo, per l'uscita di Sulemana si valutano Acuna e Amorim, ma potrebbe esserci un altro "derby" Fiorentina-Bologna col danese Kjaergaard, 2003, Salisburgo che è anche nel mirino del Galatasaray.
