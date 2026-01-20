CorSport: “Questo è il vero Pongracic. La Fiorentina ritrova quei 16 milioni”

Il Corriere dello Sport su Marin Pongracic

Redazione VN 20 gennaio - 09:44

Ecco il vero Pongracic, finalmente protagonista anche nell’atteggiamento. Leader lo è sempre stato per sicurezza e personalità, ma oggi lo si vede trascinare i compagni, incitarli, spendere una corsa in più e condividere ogni intervento difensivo, come l’abbraccio con Comuzzo dopo una chiusura decisiva. Segnali chiari di come la Fiorentina abbia trovato il centrale che immaginava di avere già dall’estate 2024 per raccogliere l’eredità di Milenkovic.

Acquistato per 16 milioni dal Rennes, Pongracic rappresenta il prototipo del difensore moderno: pulito nell’impostazione, solido nella marcatura, capace di ridurre al minimo il margine d’errore e di trasmettere sicurezza all’intero reparto, De Gea compreso. Il primo anno in viola però è stato complicato, tra poche presenze, problemi fisici e un contesto di squadra poco stabile, che ne ha limitato l’impatto e la continuità.

La svolta è arrivata con il cambio di sistema e di contesto. Pongracic c’è sempre stato, anche nei momenti peggiori, ma il passaggio alla difesa a quattro deciso da Vanoli dalla gara con l’Udinese ha valorizzato definitivamente le sue qualità. La coppia con Comuzzo funziona per intesa, equilibrio e complementarità, sia in fase difensiva sia negli inserimenti offensivi. Il rendimento del croato è cresciuto in modo evidente e continuo: oggi non è solo un titolare affidabile, ma un punto fermo della rinascita viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.