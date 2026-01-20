Repubblica: “Fiorentina trasformata. Ecco quando è avvenuto il cambiamento”

La Fiorentina ha cambiato volto

Redazione VN 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 10:22)

La Fiorentina continua con la sua striscia di imbattibilità in questo 2026, grazie alla quale adesso la classifica spaventa un po' meno. Nelle ultime settimane la formazione gigliata ha subito una vera e propria metamorfosi tattica, tecnica, fisica e mentale. Il cambio di rotta è avvenuto con il gol vittoria di Moise Kean nella sfida casalinga contro la Cremonese. Una rete quasi fortuita che ha permesso alla squadra di respirare.

E così quello che sembrava un calendario difficile - con Lazio, Milan e Bologna - è diventato un'opportunità per la Fiorentina per risalire la classifica. Dietro a questa svolta ci sono tante motivazioni a partire dal passaggio alla difesa a quattro: la coppia di centrali Comuzzo-Pongracic ha ritrovato fiducia e compattezza, Dodò è tornato a riempire gli occhi, la qualità di Fagioli ha migliorato tutta la squadra.

Adesso anche i nuovi innesti potranno dare il loro aiuto. Solomon e Brescianini a gara in corso hanno dimostrato di poter essere utili alla causa. Harrison - ora ufficialmente in viola - aspetta di scendere in campo. E soprattutto è stato chiuso per Giovanni Fabbian del Bologna. Un’operazione da 15 milioni, sviluppata con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento della salvezza. Il percorso inverso lo farà Sohm a dimostrazione degli errori commessi nel mercato estivo. Lo scrive La Repubblica.