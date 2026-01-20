Nazione: “Da problemi irrisolti a simboli viola. La rinascita di Gud e Parisi”

Viola News
Un mese fa Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi sembravano due problemi irrisolti, oggi sono invece i simboli della nuova Fiorentina di Paolo Vanoli. Il calcio vive di intuizioni e svolte improvvise, e il tecnico viola ha saputo cambiare volto alla squadra spostando pochi ma decisivi tasselli. Ridisegnando l’assetto tattico, Vanoli ha trovato proprio in Gudmundsson e Parisi i perni su cui costruire una squadra più funzionale, capace di rilanciare classifica e ambizioni.

Gudmundsson, inizialmente utilizzato da seconda punta con eccessiva libertà e poca continuità, è stato reinventato esterno alto a sinistra. Un ruolo più definito, con compiti chiari, che lo ha reso più presente nel gioco e più incisivo. I numeri — due gol e due assist nell’ultimo mese — certificano una metamorfosi evidente, ma ancora più significativa è la sua ritrovata centralità, come dimostrato dall’assist decisivo nella vittoria di Bologna.

La rinascita di Parisi è forse ancora più emblematica. Con Pioli aveva collezionato appena 34 minuti in campionato ed era vicino all’addio; con Vanoli è diventato un titolare fisso, prima nel suo ruolo naturale di terzino sinistro e poi, a sorpresa, da esterno offensivo a destra. Una trasformazione che ricorda quella di Bove nella scorsa stagione e che racconta come due intuizioni tattiche abbiano acceso due rinascite parallele. Così la Fiorentina, passo dopo passo, ha ritrovato identità e slancio, dimostrando che a volte la vera rivoluzione nasce da una semplice idea. Lo scrive la Nazione.

