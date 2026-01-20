Era nell'aria da quattro giorni, si è concretizzato nella tarda mattinata di ieri: Giovanni Fabbian(che il Bologna pagò 4 milioni di euro acquistandolo dall'Inter) si trasferisce a Firenze con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 15,5 milioni; Simon Sohm percorre l'Appennino in senso inverso secondo un "parcheggio" con diritto di riscatto che nel caso si aggirerebbe sui 14 milioni di euro.
Gazzetta su Giovanni Fabbian: “Ecco perché ha scelto la Fiorentina”
Affari fatti e nel caso dell'ex rossoblù c'è stata la volontà di andare a prendersi un minutaggio maggiore dentro un modulo più confacente, lui che è sempre stato più mezzala che trequartista con l'evidente propensione al gol, visto l'1-2 realizzato proprio nel derby di domenica scorsa: Vincenzo Italiano non l'avrebbe mai lasciato andare e nemmeno molti tifosi del Bologna (a giudicare dai commenti-social) ma... è il mercato e c'è anche l'idea da parte di Giovanni di puntare a riprendersi l'azzurro del ct Rino Gattuso; quanto alla scelta di Sohm da parte del Bologna - giocatore jolly in mezzo al campo - nasce anche dagli apprezzamenti che il tecnico dei rossoblù si era appuntato già dai tempi in cui giocava a Parma.
Ah, Italiano lo vede da trequartista più che da interno: sarà lui il vice-Odgaard. Fabbian può trovare spazio accanto a Mandragora nel 4-1-4-1 che sta utilizzando adesso Paolo Vanoli ma può essere anche la mezzala in caso di passaggio al 4-3-3. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
