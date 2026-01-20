CorFio: “Italiano si era opposto alla cessione di Fabbian. Cosa è successo”

IL Corriere Fiorentino su Giovanni Fabbian

Redazione VN 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 06:33)

Giovanni Fabbianha confermato contro la Fiorentina le qualità che lo rendono un obiettivo concreto del club viola: forza fisica, struttura, inserimenti offensivi, fiuto del gol e grande determinazione. Centrocampista moderno e duttile, può agire sia da mezzala sia da trequartista, ruolo in cui Vincenzo Italiano lo ha valorizzato a Bologna, garantendo equilibrio e presenza in tutte le fasi di gioco.

La trattativa non è stata semplice soprattutto per la resistenza di Italiano, che non avrebbe voluto rinunciare a un elemento così affidabile in una stagione ricca di impegni. Decisiva è stata però la volontà del giocatore di avere maggiore spazio, anche in ottica Nazionale, oltre a un ingaggio più alto. L’operazione si è chiusa con un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di salvezza, mentre nell’affare è rientrato anche Simon Sohm, direzione Bologna, in prestito con diritto di riscatto.

L’arrivo di Fabbian rappresenta il quarto acquisto di gennaio e conferma la mini-rivoluzione della Fiorentina, già attiva soprattutto a centrocampo. Il mercato viola però non è finito: si cerca almeno un difensore centrale e restano aperti diversi scenari sia in entrata sia in uscita, soprattutto in attacco e sulle fasce. Intanto, Fabbian è pronto a diventare uno dei volti simbolo di questo rinnovamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.