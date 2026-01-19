Rep: “Franchi, il Comune valuta la proposta della Fiorentina. Le tempistiche”

La Fiorentina spera di poter partecipare all’ultima fase della progettazione dei cantieri

Redazione VN 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 12:12)

I lavori allo Stadio Artemio Franchi proseguono, ma adesso il Comune deve decidere se la proposta del privato risponda ad un fabbisogno pubblico. In seguito sarà necessaria una gara, alla quale potranno partecipare sia il proponente sia altri eventuali concorrenti. Il momento più importante sarà la definizione del Piano economico-finanziario, perché da lì nasceranno gli accordi fondamentali.

In particolare, si stabiliranno da una parte l’importo preciso dei fondi che il proponente dovrà investire e le tempistiche dei versamenti; dall’altra la durata della concessione dello stadio e le regole di gestione, comprese le clausole legali e gli obblighi di tutte le parti coinvolte. Con questi passaggi entra nel vivo il progetto di project financing per lo stadio, affrontando tutti i nodi principali della vicenda.

Ieri nessuna presa di posizione da parte della Fiorentina dopo che era stato anticipato che il club ha trasmesso i primi documenti per l’avvio di un partenariato pubblico-privato. Ciò testimonia l'interessa da parte della società ad entrare nel secondo lotto dell’operazione Franchi. I tempi stimati per concludere un iter di project financing si aggirano tra i 6 e gli 8 mesi.

Palazzo Vecchio risolverebbe la faccenda dei finanziamenti mancanti che altrimenti rischiano di paralizzare il bilancio, riportando la Fiorentina dove il buon senso avrebbe voluto fin da principio: dentro l’operazione stadio. Lo riporta La Repubblica.