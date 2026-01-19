Repubblica: “Continua la striscia di imbattibilità. La vittoria per Commisso”

Nel giorno più doloroso per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso, la Fiorentina conquista la vittoria più bella con una delle migliori partite della stagione. Il tutto frutto di una grande unione da parte del gruppo e di una compattezza tecnico-tattica ritrovata nelle ultime partite. La Fiorentina prosegue con la striscia di imbattibilità : nel 2026 i viola in quattro partite hanno raccolto otto punti e non hanno ancora perso una partita, totalizzando 8 dei 17 punti totali in classifica.

Dopo un finale concitato - con un esito diverso da quelli con Lazio e Milan - la squadra si è potuta godere la vittoria con cori per il presidente (al quale è stata dedicata la partita), abbracci e sorrisi, sostenuti dai propri tifosi che cantavano "Vi vogliamo così". Al centro il ricordo per Commisso per il quale anche Vincenzo Italiano ha avuto un pensiero: "La scomparsa di Commisso è una perdita enorme per il calcio e per Firenze perché un amore così per una squadra non l’ho mai visto. Una persona umile, straordinaria, mando le condoglianze a Catherine, che si chiama come mia mamma. Erano sempre insieme, inseparabili, non ho avuto la forza di chiamarla ma sono vicino alla famiglia". Lo riporta La Repubblica.