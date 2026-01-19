Ernesto Poesio dice la sua dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna. Ecco le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino:
Poesio: "Peccato che Commisso abbia dovuto assistere a prestazioni vergognose"
Corriere Fiorentino
Poesio: “Peccato che Commisso abbia dovuto assistere a prestazioni vergognose”
Il Corriere Fiorentino su Commisso e la Fiorentina
Nel frattempo il club accoglierà il nuovo dirigente Paratici per iniziare una nuova fase il cui approdo al momento, e non potrebbe essere altrimenti, resta da definire. La scomparsa di Commisso apre inevitabilmente il grande interrogativo sul futuro e solo la famiglia, a partire dalla moglie Catherine, potrà fornire le risposte. Nel frattempo però la Fiorentina ha risposto sul campo, con una partita che però Commisso non ha potuto vedere. Peccato che invece gli ultimi mesi abbia dovuto assistere a prestazioni vergognose, litigi, dimissioni. E allora avanti come ieri a Bologna, anche per farsi perdonare tutto quuesto.
