Calabrese: “La Fiorentina è squadra. Vedremo con gli impegni delle Coppe”

Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Bologna per 1-2:
Anche Rocco si sarebbe divertito. La Fiorentina ha giocato come una squadra che su deve salvare senza perdere l'obiettivo di conquistare punti. Mai come adesso la Fiorentina sembra in grado di tirarsi fuori da quella situazione. Una squadra che sta bene fisicamente, che corre e lotta. Rispetto a qualche mese fa è proprio un’altra Fiorentina. La preparazione è migliorata così come il gioco. Quella di Bologna non era una partita facile per la qualità degli avversari, ma la Fiorentina è stata fin da subito aggressiva e veloce nelle ripartenze. Si può davvero parlare di salvezza.
Ha proseguito poi parlando degli impegni che vede la Fiorentina occupata su tre fronti:
Ci sarà da capire come Vanoli gestirà la Fiorentina quando in mezzo al campionato ci saranno anche Coppa Italia e Conference. Ma i nuovi innesti sono d'aiuto mettono la squadra al riparo dai rischi. Il mercato in ogni caso deve ancora finire e la possibilità di vedere arrivare una o due pedine è concreta. Poi da febbraio inizierà ufficialmente l’era Paratici.
