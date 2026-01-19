La Fiorentina è scesa i campo con il lutto al braccio e - nella fase di riscaldamento - con una maglietta in ricordo del Presidente Commisso. I giocatori infatti si sono subito recati verso lo spicchio dei tifosi ospiti per la foto prepartita con tutti i membri dello staff e coloro che non sarebbero scesi in campo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Saluto sobrio dei tifosi viola. La rivalità non ammorbidisce il lutto”
La Repubblica
Rep: “Saluto sobrio dei tifosi viola. La rivalità non ammorbidisce il lutto”
Il saluto dei tifosi della Fiorentina al Presidente Rocco Commisso durante Bologna-Fiorentina
Per quanto riguarda i tifosi il saluto è stato molto sobrio con uno striscione con su scritto: "Ciao Presidente". Durante la partita invece nessun coro, solo lo sventolio di bandiere. Le tifoserie delle due squadre cantano e si offendono per tutta la partita: la rivalità tra le tifoserie non viene ammorbidita con il lutto.
Giusto alla fine del minuto di silenzio c’è un momento di comunanza, con tutto lo stadio che applaude mentre sul maxischermo compare la foto di Commisso sorridente. Applausi che hanno provato a nascondere i fischi e le grida di alcune persone durante il minuto di silenzio. Lo scrive La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA