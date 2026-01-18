Viola News
FOTO – “Grazie Rocco”: la maglia della Fiorentina per ricordare Commisso

La maglietta della Fiorentina per ricordare Rocco Commisso
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi 

La Fiorentina scenderà in campo con una maglietta per ricordare Rocco Commisso. I giocatori infatti, si riscalderanno con sopra la divisa una polo bianca con l'immagine del presidente scomparso ieri mentre palleggia. Con sopra la scritta "Grazie Rocco".

In questo modo la Fiorentina ricorderà l'ex patron viola, per il quale la Lega Serie A ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi della 21esima giornata. Chiaramente, i viola indosseranno anche il classico lutto al braccio.

