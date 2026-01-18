Come disposto dalla Lega Serie A, su tutti i campi è stato disposto un minuto di silenzio per Rocco Commisso. Prima di Bologna-Fiorentina, parte della curva rossoblù non ha rispettato questo momento di rispetto per il Presidente della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Parte della curva del Bologna non rispetta il minuto di silenzio per Rocco Commisso
news viola
Parte della curva del Bologna non rispetta il minuto di silenzio per Rocco Commisso
Un brutto gesto
Poco dopo, il resto del tifo rossoblù ha intimato di smettere a quei tifosi che occupavano il minuto di silenzio con cori offensivi nei confronti della tifoseria viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA