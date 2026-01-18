Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Parte della curva del Bologna non rispetta il minuto di silenzio per Rocco Commisso

news viola

Parte della curva del Bologna non rispetta il minuto di silenzio per Rocco Commisso

Parte della curva del Bologna non rispetta il minuto di silenzio per Rocco Commisso - immagine 1
Un brutto gesto
Redazione VN

Come disposto dalla Lega Serie A, su tutti i campi è stato disposto un minuto di silenzio per Rocco Commisso. Prima di Bologna-Fiorentina, parte della curva rossoblù non ha rispettato questo momento di rispetto per il Presidente della Fiorentina.

Poco dopo, il resto del tifo rossoblù ha intimato di smettere a quei tifosi che occupavano il minuto di silenzio con cori offensivi nei confronti della tifoseria viola.

Leggi anche
Tutta la Fiorentina sotto il settore ospiti: lungo appaluso per Rocco Commisso
FOTO – “Grazie Rocco”: la maglia della Fiorentina per ricordare Commisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA