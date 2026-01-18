Tutta la Fiorentina sotto il settore ospiti: lungo applauso per Rocco Commisso

Viola News
Il gesto della squadra
Redazione VN

La Fiorentina, prima della sfida contro il Bologna, è andata a prendersi l'abbraccio della Curva Fiesole.

I tifosi viola presenti al Dall'Ara, infatti, hanno applaudito tutta la squadra, compresi chi sedeva in panchina per dare forza in questo momento difficile, prima del fischio d'inizio della gara delle ore 15:00.

Oggi la Fiorentina scende in campo anche per Rocco Commisso, in una partita fondamentale per continuare il buon percorso iniziato in questo 2026.

La strada è ancora lunga, visto che anche le avversarie di quella zona di classifica stanno facendo punti, ma serve rimanere concentrati e sfruttare ogni tipo di occasione, fino al termine della stagione.

