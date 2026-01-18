FOTO – Mandragora segna e dedica il gol a Commisso: maglia “Rocco 5”

Sesto gol stagionale per il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora. Rete che porta in vantaggio la squadra viola nella partita iniziata alle ore 15:00 al Dall'Ara contro il Bologna.
Sesta rete stagionale per il centrocampista viola, Rolando Mandragora, ed esultanza con dedica a Rocco Commisso
Bel cross dalla sinistra di Gudmundsson a mezza altezza, Piccoli non riesce ad intervenire sul primo palo, ma arriva sul secondo, con un grande inserimento, il numero 8, che trafigge Ravaglia. Esultanza speciale poi, con dedica per il presidente Rocco Commisso attraverso una maglia viola col numero 5, quello caro al patron.
