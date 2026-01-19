TS: “Una delegazione della Fiorentina alla volta di New York. Cosa farà la squadra”

Mercoledì a New York si terrà il funerale del Presidente Rocco Commisso: alle ore 10 alla St. Patrick's Cathedral cui seguirà la sepoltura al Maryrest Cemetery & Mausoleum. Oggi una delegazione della Fiorentina composta dal direttore generale e dal responsabile medico Luca Pengue, con l'ex direttore sportivo Pradè e le persone di Firenze più vicine al presidente come l'architetto Casamonti e il costruttore Nigro (artefici del Viola Park) partirà per raggiungere New York.