Da Bologna: “Fabbian alla Fiorentina per i soldi, non è che giocherà di più”

Le chiacchiere le porta via il vento, se il Bologna ha ceduto Giovanni Fabbian alla Fiorentina nonostante che la sera prima Vincenzo Italiano avesse detto che «sarebbe stato felice di una sua permanenza a Casteldebole» significa che l’ha ritenuta un’operazione costruttiva. E anche per tutte le parti in causa, badate bene. Perché il club di Joey Saputo incasserà sui 15,5 milioni di euro (bonus compresi) per questo affare chiuso a titolo (praticamente) definitivo, perché Italiano potrà contare almeno da qui alla fine del campionato su Simon Sohm, classe 2001, di mestiere tuttocampista, che il Bologna ha rilevato dalla Viola con la formula del prestito con diritto di riscatto eventualmente nel prossimo giugno a 13 milioni di euro più bonus. E anche perché lo stesso Fabbian potrà sottoscrivere un ingaggio più alto (e non di poco) rispetto a quello che percepiva al Bologna (sui 400 mila euro). Dove sarebbe anche rimasto volentieri, perché non è che a Firenze possa credere alla fine della fiera di giocare tanto di più che al Bologna alla luce della concorrenza che anche al Viola Park dovrà vincere, ma di sicuro il suo conto corrente avrà numeri molto più consistenti. Il che non guasta mai.