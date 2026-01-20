Gazzetta rivela: “Non solo Sohm, la Fiorentina aveva offerto altri 2 giocatori”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Fabbian
Redazione VN

Non solo Simon Sohm, la Fiorentina aveva messo sul piatto altri due calciatori per convincere il Bologna a cedere Giovanni Fabbian. Lo rivela la Gazzetta dello Sport: 

Ieri si è sparsa la voce sul fatto che la Fiorentina nella fase di aggancio con Fabbian - sul quale si erano fatti avanti anche Lazio e Bournemouth - avesse proposto anche Mandragora più di Fazzini (che al momento non avrebbe intenzione di cambiare aria): Vincenzo Italiano ha voluto Sohm anche perché lo vede più trequartista che interno "basso"; per il tecnico del Bologna, lo svizzero agirà anche nella zona davanti alla difesa ma è visto principalmente come "sottopunta".

