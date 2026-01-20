Nazione: “Vanoli, adesso sì. Così ha cambiato la Fiorentina”

La Nazione su Vanoli

Redazione VN 20 gennaio - 07:24

La Fiorentina di Vanoli sembra aver finalmente trovato una chiara identità di gioco. La partita di Bologna, soprattutto nel primo tempo, ha confermato i progressi già intravisti nelle ultime uscite: dalla rimonta con la Cremonese, passando per la ripresa dell’Olimpico e per buona parte della sfida col Milan. Qualità nel palleggio, idee precise e maggiore sicurezza hanno permesso ai viola di disputare un’ora di altissimo livello e, nel complesso, una gara ampiamente meritata.

Nel finale sono riaffiorate alcune paure del passato, accentuate dal gol di Fabbian e dal ricordo dei pareggi subiti in extremis contro Lazio e Milan. Stavolta però la squadra ha saputo resistere, portando a casa una vittoria fondamentale. Al Dall’Ara si è vista una Fiorentina più consapevole, equilibrata e matura, capace di sfruttare bene le corsie esterne — con un Dodô intraprendente — e di garantire allo stesso tempo attenzione difensiva.

Questo successo certifica la crescita del gruppo ma non deve far abbassare la guardia. Vanoli lo ha sottolineato subito dopo il match: la strada è quella giusta, ma serve continuità e concentrazione. La prossima sfida contro il Cagliari rappresenta un altro snodo decisivo nella corsa alla salvezza, da affrontare con lo stesso atteggiamento e la stessa lucidità mostrati a Bologna. Lo scrive la Nazione.