La Fiorentina di Vanoli sembra aver finalmente trovato una chiara identità di gioco. La partita di Bologna, soprattutto nel primo tempo, ha confermato i progressi già intravisti nelle ultime uscite: dalla rimonta con la Cremonese, passando per la ripresa dell’Olimpico e per buona parte della sfida col Milan. Qualità nel palleggio, idee precise e maggiore sicurezza hanno permesso ai viola di disputare un’ora di altissimo livello e, nel complesso, una gara ampiamente meritata.
La Nazione
Nazione: “Vanoli, adesso sì. Così ha cambiato la Fiorentina”
Nel finale sono riaffiorate alcune paure del passato, accentuate dal gol di Fabbian e dal ricordo dei pareggi subiti in extremis contro Lazio e Milan. Stavolta però la squadra ha saputo resistere, portando a casa una vittoria fondamentale. Al Dall’Ara si è vista una Fiorentina più consapevole, equilibrata e matura, capace di sfruttare bene le corsie esterne — con un Dodô intraprendente — e di garantire allo stesso tempo attenzione difensiva.
Questo successo certifica la crescita del gruppo ma non deve far abbassare la guardia. Vanoli lo ha sottolineato subito dopo il match: la strada è quella giusta, ma serve continuità e concentrazione. La prossima sfida contro il Cagliari rappresenta un altro snodo decisivo nella corsa alla salvezza, da affrontare con lo stesso atteggiamento e la stessa lucidità mostrati a Bologna. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA