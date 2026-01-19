Come cambia il centrocampo con Fabbian: nuovo modulo e questione ruoli

Dal punto di vista tattico e fisico , Giovanni Fabbian si presenta come un profilo ben definito. Alto, longilineo e strutturato, il classe 2003, inizialmente interno tra giovanili dell'Inter e Reggina, ha costruito gran parte del suo percorso in Serie A agendo da trequartista alle spalle della punta , ruolo in cui può esaltare al meglio tempi di inserimento e presenza offensiva. Non è un rifinitore statico né un giocatore che vive tra le linee per accumulare palloni, ma piuttosto un centrocampista offensivo dinamico , che attacca l’area con continuità e intelligenza. La sua heatmap di Sofascore racconta proprio questo: una zona d’azione prevalentemente centrale, ma con frequenti incursioni negli ultimi sedici metri, a testimonianza di compiti chiari di inserimento e occupazione dello spazio più che di pura regia avanzata.

Adesso cosa succede a centrocampo?

L’arrivo di Fabbian apre però una riflessione strutturale sul centrocampo della Fiorentina. Al momento i viola stanno lavorando con un 4-3-3 con Ndour, Mandragora e Fagioli a comporre il terzetto centrale, un assetto che ha garantito equilibrio e coperture. Eppure in passato, Paolo Vanoli aveva lasciato intendere come il mercato potesse aprire alla possibilità di un passaggio al 4-2-3-1, sistema che valorizzerebbe in modo naturale le qualità di Fabbian da trequartista puro. La situazione si è però complicata con l’arrivo di Marco Brescianini, che si è definito apertamente una mezz’ala nella conferenza stampa di presentazione, ruolo che nel 4-2-3-1 semplicemente non esiste. Da qui il bivio tattico: adattare Fabbian da interno, chiedendogli un lavoro più di equilibrio per non alterare gerarchie e automatismi, oppure cambiare spartito, passando davvero al 4-2-3-1 e costringendo Brescianini a una riconversione funzionale. Una scelta che dirà molto sulle priorità tecniche della nuova Fiorentina e sul peso specifico che il club intende attribuire al classe 2003.