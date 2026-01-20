Niakaté e la Fiorentina si conoscono da tre anni: che batosta ai playoff

Un incrocio che il difensore non ricorderà con troppo entusiasmo, ma che lo potrebbe portare a Firenze

Redazione VN 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 18:37)

E' di questo pomeriggio la notizia secondo cui la Fiorentina avrebbe avuto un approccio col Braga per Sikou Niakaté, centrale di difesa franco-maliano classe 1999. Un interesse che potrebbe sembrare improvviso, uno di quei colpi di mercato che nascono da un'idea isolata e perseguita al tavolo delle trattative.

Non è questo, però, il caso: ad una rapida scorsa della sua carriera, troviamo che Niakaté è al Braga dal 2022, dopo una crescita in Francia tra Valenciennes, Guingamp e Metz, quindi la lampadina si è accesa. Vuoi vedere che era in campo già per i playoff di Conference League 2022/23 vinti dalla Fiorentina proprio sui portoghesi?

Una ricerchina al volo su Internet, su imbeccata del nostro vicedirettore Simone Bargellini, allora inviato in terra lusitana, ed ecco la conferma: Niakaté ha giocato titolare sia all'andata (4-0 per la Fiorentina con doppiette di Jovic e Cabral, espulso l'altro centrale locale Tormena) sia al ritorno a Firenze (3-2 in rimonta con Mandragora, Saponara e ancora Cabral). La seconda partita è rimasta nella memoria di più di qualcuno per via di uno svarione di arbitro e goal line technology, una palla nettamente dentro che non ha portato alla convalida di una rete del brasiliano, poi comunque a segno e protagonista di un'esultanza polemica. Che possa tornare presto al Franchi con il viola addosso? Intanto ecco i dati di quelle due partite, nelle grafiche di Sofascore: