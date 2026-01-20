Fiorentina, le prossime mosse di mercato. Intanto Vanoli prepara il tridente viola

Paolo Vanoli disegna la nuova Fiorentina

Giovanni Zecchi Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 17:03)

“Chi si ferma è perduto”, gridava Totò nell’omonimo film. E la Fiorentina non ha intenzione di fermarsi. Ora che la classifica, dopo mesi, comincia a sorridere, Paolo Vanoli vuole dare il colpo di grazia alla crisi viola. E per farlo ha in mente una Fiorentina sempre più a sua immagine e somiglianza. Basta 4-1-4-1, dentro il 4-3-3.

Dalle stanze del Viola Park si registra un cambio di passo importante verso un tridente tutto offensivo, anche grazie al mercato firmato Paratici e Goretti. L’idea dell’ex tecnico del Torino è quella di trovare un mix tra equilibrio e spensieratezza offensiva, valorizzando tutti i volti nuovi arrivati in questi giorni al Viola Park.

Detto che, per adesso, non c’è l’esigenza di toccare questo 4-1-4-1 che ha risvegliato la Fiorentina dall’incubo della retrocessione, è quasi scontato che prima o poi l’assetto tattico cambierà. La difesa non verrà toccata, con Dodò, Pongračić, Comuzzo e Gosens ritenuti all’altezza degli impegni del club viola. Il centrocampo, invece, subirà un drastico cambiamento: Fagioli confermato in regia, con Brescianini e Fabbian a ricoprire il ruolo di mezzali. Così facendo, Rolando Mandragora si prepara a ricoprire un ruolo di prima scelta dalla panchina, considerando i tanti impegni che lo vedranno alternarsi con l’ormai ex Bologna.

Davanti, invece, ad accompagnare Moise Kean ci saranno Albert Gudmundsson e Jack Harrison. L’ex Leeds viene considerato più pronto rispetto a Manor Solomon, altro innesto importante ma ancora lontano dal top della forma, pronto a dare una mano dalla panchina. Parisi, Fortini, Ranieri, Ndour, Fazzini e Piccoli vengono considerati le alternative migliori per dare forze fresche a una squadra ancora impegnata su tre competizioni.

Per quanto riguarda il mercato, nella lista di Fabio Paratici rimangono ancora due acquisti: un difensore centrale e un altro esterno. Il primo andrà a completare il reparto composto da Pongračić, Comuzzo e Ranieri, mentre in attacco manca un giocatore capace di alternarsi con Harrison, visto che Parisi sarà il nuovo vice Gosens e Fortini si alternerà con Dodò.

Attenzione al capitolo Nicolussi Caviglia. La Fiorentina vorrebbe cederlo, ma la trattativa tra Cagliari e Venezia è ancora in alto mare. In caso di cessione, il club viola potrebbe cercare un’opzione low cost per regalare a Vanoli un vice Fagioli. Non è da escludere che, in caso di mancato accordo per l’addio, Nicolussi Caviglia possa rimanere per offrire una soluzione in più al tecnico viola.