La Fiorentina sta valutando Sikou Niakaté per rinforzare il reparto difensivo. Il difensore centrale classe 1999 del Braga è finito nel mirino del club viola, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.
Romano: “Nome nuovo per la difesa, chiesto Niakaté del Braga. Nodo formula”
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina
Tra le due società c’è però distanza sulla formula dell’operazione: la Fiorentina avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre il Braga spinge per una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.
Niakaté, in questa stagione, ha totalizzato 20 presenze tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, mettendo a referto anche un assist. Il centrale franco-maliano è inoltre nel giro della nazionale del Mali. Ecco la sua annata fin qui nei dati di Sofascore:
