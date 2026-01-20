Viola News
Fabbian è viola, a breve sarà a Firenze: cifre, accordi e retroscena

Giovanni Fabbian a breve sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista è atteso a Firenze nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto. L'ex Inter si trasferisce alla corte di Paolo Vanoli in prestito con obbligo di riscatto in caso i salvezza per una cifra pari a 15,5 milioni. Il giocatore guadagnerà 1,6 milioni.

Il percorso inverso lo farà Simon Sohm, centrocampista pagato 16 milioni dalla Fiorentina. L'ex Parma si trasferirà a Bologna in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni di euro.

Vicenzo Italiano avrebbe preferito un giocatore come Fazzini, con il club viola che avrebbe offerto anche Rolando Mandragora. E' stato Sartori a optare per Sohm, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli.

