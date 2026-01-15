VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Brescianini e il ruolo: “Sono duttile, ma ho una posizione preferita”
VIDEO – Brescianini e il ruolo: “Sono duttile, ma ho una posizione preferita”
Dove giocherà Brescianini nella Fiorentina? "Sono una mezzala di inserimento in un centrocampo a 3"
Durante la conferenza stampa di presentazione, Brescianini ha spiegato le sue caratteristiche. Aggiungendo: "In carriera ho giocato ovunque tra centrocampo e attacco" (immagini profilo facebook ACF Fiorentina)