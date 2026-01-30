Pisacane punge la Fiorentina: “Esposito francobollato a Fagioli, strategia vincente”

Fabio Pisacane torna sulla vittoria contro la Fiorentina: "Strategia vincente, Esposito doveva francobollare Fagioli"

Redazione VN 30 gennaio - 15:30

A sei giorni dal successo contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è tornato ad analizzare i segreti tattici della gara che ha visto uscire sconfitti i viola per 2-1. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, l'allenatore rossoblù ha spiegato come è riuscito a disinnescare la manovra della squadra di casa.

La chiave della partita, secondo Pisacane, è stata la marcatura asfissiante sul regista della Fiorentina: "Esposito si doveva francobollare a Fagioli, perché pensavamo che questa strategia potesse pagare e così è stato", ha dichiarato il tecnico. Una mossa che ha tolto certezze al gioco viola, impedendo alla squadra di sviluppare le solite trame di gioco.

Pisacane ha poi elogiato la prova dei suoi, sottolineando l'importanza degli spazi: "In fase di possesso abbiamo posizioni predefinite. Il ragazzo (Esposito) ha talento, ma tutto dipende da come gli avversari ti vengono a prendere".