Vice Fagioli, CorFio: “Keita, Karlstrom e un vecchio pallino. Piacciono questi nomi”

Non solo il difensore, la Fiorentina sta cercando anche un centrocampista per sostituire Nicolussi Caviglia. Secondo il Corriere Fiorentino, sono 3 i nomi che piacciono alla coppia Paratici-Goretti:
La Fiorentina si muove a centrocampo
Una situazione simile a quella che riguarda il centrocampo, settore dove la partenza di Nicolussi Caviglia per Parma ha ridotto ulteriormente la scelta a disposizione di Vanoli. Sul taccuino c’è il profilo di un mediano di rottura, e per ora le idee hanno riguardato il parmense Keita, l’udinese Karlstrom e il vecchio pallino Mangala del Lione. Anche in questo caso però la sensazione è che sarà necessario un ulteriore slancio di pazienza, lo stesso utile a chiarire il futuro di Kouamè o Sabiri visto che Nzola è ormai prossimo ad accasarsi al Sassuolo (oggi sosterrà le visite mediche) dopo il termine del prestito al Pisa.
