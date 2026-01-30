Fortini resterà, ma CorSport svela: “Sondato un nome bianconero per sostituirlo”

Viola News
Fortini rimane a Firenze
Niccolò Fortini sembra destinato a rimanere alla Fiorentina. O almeno, ne è convinto il Corriere dello Sport che questa mattina rivela un retroscena di mercato con un giocatore della Juventus:

Nel frattempo la Fiorentina ha blindato Niccolò Fortini: stanno praticamente a zero le possibilità che il terzino lasci la maglia viola a gennaio. Tuttavia nei giorni scorsi la dirigenza si era cautelata, nell’eventualità di doverlo sostituire, sondando il terreno per Joao Mario della Juventus. Una richiesta d’informazioni e niente più per il classe 2000, che i bianconeri vorrebbero piazzare in prestito con obbligo di riscatto a 8-10 milioni. La concorrenza era e rimane folta. 

