Niccolò Fortini sembra destinato a rimanere alla Fiorentina. O almeno, ne è convinto il Corriere dello Sport che questa mattina rivela un retroscena di mercato con un giocatore della Juventus:
Fortini resterà, ma CorSport svela: “Sondato un nome bianconero per sostituirlo”
Fortini rimane a Firenze
Nel frattempo la Fiorentina ha blindato Niccolò Fortini: stanno praticamente a zero le possibilità che il terzino lasci la maglia viola a gennaio. Tuttavia nei giorni scorsi la dirigenza si era cautelata, nell’eventualità di doverlo sostituire, sondando il terreno per Joao Mario della Juventus. Una richiesta d’informazioni e niente più per il classe 2000, che i bianconeri vorrebbero piazzare in prestito con obbligo di riscatto a 8-10 milioni. La concorrenza era e rimane folta.
