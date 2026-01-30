Morte Astori, arriva il risarcimento di Careggi: 1 milione di euro per la famiglia

L'Ospedale di Careggi (Firenze) dovrà risarcire la famiglia di Davide Astori versando un milione e 100 mila euro alla famiglia. Nello specifico, questa cifra sarà divisa tra l'ex compagna del calciatore, Francesca Fioretti, la figlia Vittoria, i genitori e i fratelli del capitano della Fiorentina.

Astori, scomparso il 4 marzo 2018 a poche ore da Udinese-Fiorentina per un arresto cardiaco, era seguito in quegli anni dal professor Giorgio Galanti, condannato a un anno per l'accaduto (pena poi sospesa). Galanti era stato accusato di non aver interpretato correttamente le anomalie emerse durante una prova da sforzo di Astori, che richiedevano ulteriori esami, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte.

La decisione del risarcimento nasce da una sentenza del tribunale di Firenze, confermata poi anche dalla Cassazione e segna l'ennesimo capitolo di una vicenda giudiziaria che dura da quasi otto anni. Il ricordo di Astori, che avrebbe compiuto 39 anni lo scorso 7 gennaio, è una costante in tutto l'ambiente viola, basti pensare che uno dei due mini-stadi costruiti al Viola Park porta proprio il suo nome e che prima di ogni partita al Franchi, la lettura della distinta viola da parte dello speaker finisce sempre con un numero e un nome, «numero 13, Davide Astori, capitano per sempre». Lo scrive il Corriere dello Sport.