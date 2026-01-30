Fiorentina Femminile, avanti in Coppa Italia: Bredgaard in gol nel recupero

Vittoria sofferta ma quantomai importante per la Fiorentina Femminile che al Viola Park, sotto gli occhi di Giuseppe Commisso e della madre Catherine, ha battuto 1-0 il Milan nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e - in virtù dell'1-1 ottenuto nella gara d'andata - ha strappato il pass per le semifinali, dove a marzo affronterà la Juventus (che a sua volta ha eliminato il Napoli).