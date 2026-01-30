Fiorentina Femminile, avanti in Coppa Italia: Bredgaard in gol nel recupero

Vittoria sofferta ma quantomai importante per la Fiorentina Femminile che al Viola Park, sotto gli occhi di Giuseppe Commisso e della madre Catherine, ha battuto 1-0 il Milan nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e - in virtù dell'1-1 ottenuto nella gara d'andata - ha strappato il pass per le semifinali, dove a marzo affronterà la Juventus (che a sua volta ha eliminato il Napoli).
La Fiorentina Femminile passa il turno
A decidere il match, sicuramente sofferto per le viola specie nel primo tempo, ci ha pensato a tempo scaduto (era il 91') la danese Sofie Bredgaard, che al termine di un'azione personale sulla destra ha calciato sul primo palo battendo il portiere rossonero Giugliano. Adesso per le ragazze di Pinones-Arce testa al campionato: lunedì infatti è in programma al Viola Park il turno casalingo con il Napoli.
