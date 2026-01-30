CorFio spiega: “I 90mln estivi pesano, Paratici si deve muovere a costo zero”

Le ultime ore non hanno però portato sviluppi concreti. Profili graditi come Disasi del Chelsea presentano molte difficoltà: il difensore francese non sembra intenzionato a lasciare la Premier League e ha respinto le avances viola, con anche il West Ham interessato. Dopo un’estate di investimenti superiori ai 90 milioni, il club è ora costretto a muoversi quasi a costo zero e con offerte temporanee, trovando inoltre forte concorrenza su altri nomi come Dragusin del Tottenham , seguito anche da Milan e Roma.

Arrivare a centrali di questo livello, seppur poco impiegati, si sta rivelando complicato anche per via degli ingaggi elevati. La Fiorentina ha quindi rallentato su alternative come Diogo Leite e Niakate e ha messo in stand-by le possibili uscite di Ranieri e Fortini, che potrebbero restare a Firenze. La dirigenza, da Goretti a Paratici, continua a valutare nuove strategie e piste meno battute per sbloccare il mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.