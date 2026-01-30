Gli obiettivi della Fiorentina restano invariati: servono un difensore e un centrocampista, ma il mercato entra ora nella fase decisiva. Mentre la squadra prepara la trasferta di Napoli, la dirigenza viola lavora a un week-end cruciale di trattative, con la chiusura fissata per lunedì alle 20. In una Serie A ancora molto attiva, anche la Fiorentina deve completare le proprie operazioni.
Corriere Fiorentino
CorFio spiega: “I 90mln estivi pesano, Paratici si deve muovere a costo zero”
Le ultime ore non hanno però portato sviluppi concreti. Profili graditi come Disasi del Chelsea presentano molte difficoltà: il difensore francese non sembra intenzionato a lasciare la Premier League e ha respinto le avances viola, con anche il West Ham interessato. Dopo un’estate di investimenti superiori ai 90 milioni, il club è ora costretto a muoversi quasi a costo zero e con offerte temporanee, trovando inoltre forte concorrenza su altri nomi come Dragusin del Tottenham, seguito anche da Milan e Roma.
Arrivare a centrali di questo livello, seppur poco impiegati, si sta rivelando complicato anche per via degli ingaggi elevati. La Fiorentina ha quindi rallentato su alternative come Diogo Leite e Niakate e ha messo in stand-by le possibili uscite di Ranieri e Fortini, che potrebbero restare a Firenze. La dirigenza, da Goretti a Paratici, continua a valutare nuove strategie e piste meno battute per sbloccare il mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA