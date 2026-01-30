La priorità della Fiorentina corrisponde alla sua più grande difficoltà: quella di trovare un difensore centrale che mescoli solidità, esperienza e qualità. E che soprattutto accetti di trasferirsi a Firenze per aiutare la squadra viola a salvare capre e cavoli.
Corriere dello Sport
CorSport: “Difensore? Paratici non si può permettere un acquisto definitivo”
Il Corriere dello Sport sul difensore
Un’impresa ardua anche per le modalità: Paratici e Goretti non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo, devono ragionare sulla base di un prestito. Volendo con obbligo di riscatto, così da dilazionare il pagamento.
Sta di fatto che il club lavora a fari spenti, ben conscio di avere a disposizione pochi giorni prima della chiusura del mercato (che sarà lunedì alle ore 20). Lo scrive il Corriere dello Sport.
