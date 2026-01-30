Nazione: “Mercato, non si muove una foglia. I rinforzi per Vanoli non si vedono”

La Nazione critica il mercato della Fiorentina, in particolare i tempi con cui i dirigenti viola stanno gestendo gli ultimi acquisti. Manca un centrale, un regista e forse, un attaccante. Ma per adesso, non sembra muoversi nulla:
La quiete prima della tempesta. Almeno è questa la speranza dei tifosi della Fiorentina, che nelle ultime ore non hanno visto muovere foglia nel mercato in entrata. Perché qualcosa in uscita è andato a dama. L'affare Nicolussi Caviglia concluso col Venezia e di riflesso con il Parma. Poi quello relativo a Nzola con il Sassuolo. Tutti contenti, Pisa compreso che non ne voleva più sapere dell'attaccante angolano. Operazioni però di contorno. Certo, utili e propedeutiche alle entrate, ma i rinforzi che attende Vanoli ancora non si sono visti.
