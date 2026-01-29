E se Piccoli e Kean non recuperano? Rep: “Ecco gli scenari possibili”

E' la domanda che si sono posti in tanti dopo l'infortunio di Roberto Piccoli, e adesso centrale chi gioca? La possibilità per Vanoli di avere almeno una delle due punte c'è ma allo stesso tempo non puoi farti trovare impreparato Questa mattina La Repubblica si è soffermata sulle possibili alternative in caso di forfait di Piccoli e Kean:
Il primo porta a quanto già visto nel finale della sfida di Coppa Italia con Gudmundsson centravanti di manovra, Solomon su una fascia ed uno fra Harrison e Parisi sull'altra. L'ipotesi più estrema porta a un centrocampista, probabilmente Fabbian, schierato da attaccante centrale, ma davvero sarebbe un esperimento nell'esperimento. Infine c'è il giovane centravanti della Primavera Riccardo Braschi.
