Il futuro di Luca Ranieri resta ancora tutto da definire. Fin dall’inizio di questa sessione di mercato, il suo nome è stato spesso accostato ai possibili partenti in casa Fiorentina. In un primo momento sembrava potesse finire alla Lazio, come possibile sostituto di Romagnoli, mentre negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento al Torino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ranieri-Torino, trattativa difficile: richiesta viola troppo alta
Tuttosport
Ranieri-Torino, trattativa difficile: richiesta viola troppo alta
Il futuro di Luca Ranieri è ancora incerto: la valutazione viola è troppo alta e il Torino si guardo intorno
Un’ipotesi che richiamerebbe il percorso inverso fatto lo scorso anno da Cristiano Biraghi, quando fu proprio Ranieri a ereditarne la fascia da capitano. I granata, del resto, hanno bisogno di rinforzi nel reparto arretrato: con 40 gol subiti, quella di Juric è attualmente una delle difese più in difficoltà del campionato e il direttore sportivo Petrarchi si sta muovendo per intervenire sul mercato.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la trattativa non sarebbe semplice. La Fiorentina valuta Ranieri 10 milioni di euro, una richiesta considerata elevata dal Torino, che starebbe quindi prendendo in considerazione anche altri profili per rinforzare la difesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA