Ranieri-Torino, trattativa difficile: richiesta viola troppo alta

Il futuro di Luca Ranieri è ancora incerto: la valutazione viola è troppo alta e il Torino si guardo intorno

Il futuro di Luca Ranieri resta ancora tutto da definire. Fin dall’inizio di questa sessione di mercato, il suo nome è stato spesso accostato ai possibili partenti in casa Fiorentina. In un primo momento sembrava potesse finire alla Lazio , come possibile sostituto di Romagnoli, mentre negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento al Torino .

Un’ipotesi che richiamerebbe il percorso inverso fatto lo scorso anno da Cristiano Biraghi, quando fu proprio Ranieri a ereditarne la fascia da capitano. I granata, del resto, hanno bisogno di rinforzi nel reparto arretrato: con 40 gol subiti, quella di Juric è attualmente una delle difese più in difficoltà del campionato e il direttore sportivo Petrarchi si sta muovendo per intervenire sul mercato.