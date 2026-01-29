Caso Astori, Careggi verserà un milione di euro alla famiglia di Davide

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi verserà un milione e 100 mila euro alla famiglia di Davide Astori, morto il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco mentre si trovava in un albergo a Udine con la Fiorentina.
La somma rappresenta la provvisionale stabilita da una sentenza del 2021 e confermata dalla Cassazione. I fondi andranno alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli dell’ex capitano viola. Il risarcimento definitivo sarà determinato in sede civile.
Nel procedimento penale è stato condannato a un anno, con pena sospesa, il professor Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo per non aver approfondito alcune anomalie emerse durante una prova da sforzo. La legge prevede che il risarcimento sia anticipato dalla struttura sanitaria, che potrà poi valutare un’eventuale rivalsa sul medico. Lo scrive La Repubblica.
