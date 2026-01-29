Caso Astori, Careggi verserà un milione di euro alla famiglia di Davide

Careggi versa la provvisionale alla famiglia di Davide Astori dopo la condanna del medico e la conferma della Cassazione.

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi verserà un milione e 100 mila euro alla famiglia di Davide Astori , morto il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco mentre si trovava in un albergo a Udine con la Fiorentina.

La somma rappresenta la provvisionale stabilita da una sentenza del 2021 e confermata dalla Cassazione. I fondi andranno alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli dell’ex capitano viola. Il risarcimento definitivo sarà determinato in sede civile.