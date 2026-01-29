La Nazione si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina, in particolare su Jacopo Fazzini. Il centrocampista viola dovrebbe rimanere, con il club viola che non vuole privarsi di una pedina del genere:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Fazzini: “La Fiorentina non lo vuole cedere, al netto di una condizione”
La Nazione
Nazione su Fazzini: “La Fiorentina non lo vuole cedere, al netto di una condizione”
La Nazione su Jacopo Fazzini
In uscita resta delicata la posizione di Ranieri (ma il Torino dovrebbe migliorare l'offerta da circa 5 milioni), mentre Fazzini (seguito dal Bologna) sembra destinato a rimanere. La Fiorentina non se ne vuole privare al netto di un'offerta irrinunciabile. Restano poi da sistemare Kouame, Nzola e Sabiri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA