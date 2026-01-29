Viola News
Nazione su Fazzini: “La Fiorentina non lo vuole cedere, al netto di una condizione”

La Nazione si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina, in particolare su Jacopo Fazzini. Il centrocampista viola dovrebbe rimanere, con il club viola che non vuole privarsi di una pedina del genere:

In uscita resta delicata la posizione di Ranieri (ma il Torino dovrebbe migliorare l'offerta da circa 5 milioni), mentre Fazzini (seguito dal Bologna) sembra destinato a rimanere. La Fiorentina non se ne vuole privare al netto di un'offerta irrinunciabile. Restano poi da sistemare Kouame, Nzola e Sabiri.

