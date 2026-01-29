CorFio: “Piccoli, c’è un segnale positivo. Intanto Gudmundsson si scalda”

Da una situazione di abbondanza si è passati rapidamente all’emergenza totale in attacco, a nche per una gestione che forse avrebbe richiesto maggiore prudenza. Alla vigilia della sfida di sabato a Napoli, la Fiorentina rischia seriamente di non avere a disposizione nemmeno un centravanti di ruolo, un paradosso se si ripensano le scelte estive: la ricerca di un vice Kean, l’arrivo di Dzeko e soprattutto l’investimento importante su Roberto Piccoli, terzo numero nove della rosa.

Le difficoltà successive hanno però stravolto i piani. Dzeko è stato più protagonista fuori dal campo che dentro, Kean ha convissuto con continui problemi fisici e Piccoli, dopo un inserimento lento, stava finalmente dando segnali incoraggianti con due gol nelle ultime tre gare. Proprio nel momento migliore, però, è arrivato il risentimento all’adduttore della coscia destra, accusato pochi giorni dopo la cessione di Dzeko allo Schalke 04 e con Kean ancora alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia. Piccoli resta in dubbio per il Maradona: si allena a parte e il recupero verrà valutato giorno per giorno, con sensazioni definite “sul filo del rasoio”.