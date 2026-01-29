Nazione: “Piccoli, Kean e quel cauto ottimismo che proviene dal Viola Park”

Nazione su Piccoli e Kean

La Fiorentina si avvicina alla trasferta del Maradona in piena emergenza offensiva. Contro il Napoli, i viola rischiano di scendere in campo senza una vera prima punta, situazione che nasce da una combinazione di infortuni, scelte di mercato e sfortuna accanita sul reparto avanzato. Un bivio delicato, affrontato con il serbatoio dell’attacco praticamente in riserva.

L’ultima cattiva notizia è arrivata martedì contro il Como, quando Roberto Piccoli ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Il suo stop si aggiunge ai problemi alla caviglia di Kean, che continua a seguire un programma di recupero personalizzato ed è reduce da tre partite consecutive in tribuna. A peggiorare il quadro, c’è anche l’addio di Edin Dzeko, trasferitosi allo Schalke 04.