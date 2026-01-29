La Fiorentina si avvicina alla trasferta del Maradona in piena emergenza offensiva. Contro il Napoli, i viola rischiano di scendere in campo senza una vera prima punta, situazione che nasce da una combinazione di infortuni, scelte di mercato e sfortuna accanita sul reparto avanzato. Un bivio delicato, affrontato con il serbatoio dell’attacco praticamente in riserva.
La Nazione
Nazione: “Piccoli, Kean e quel cauto ottimismo che proviene dal Viola Park”
L’ultima cattiva notizia è arrivata martedì contro il Como, quando Roberto Piccoli ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Il suo stop si aggiunge ai problemi alla caviglia di Kean, che continua a seguire un programma di recupero personalizzato ed è reduce da tre partite consecutive in tribuna. A peggiorare il quadro, c’è anche l’addio di Edin Dzeko, trasferitosi allo Schalke 04.
Di conseguenza, Paolo Vanoli prepara la sfida senza veri riferimenti offensivi, con il solo Braschi della Primavera come centravanti di ruolo. In casa viola regna la cautela: Piccoli proverà fino all’ultimo a evitare il forfait, sostenuto da un cauto ottimismo, mentre Kean potrebbe quantomeno tornare a disposizione partendo dalla panchina. Uno scenario fluido, che verrà definito solo a ridosso della gara. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA