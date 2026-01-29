Viola News
Corriere dello Sport

Quanti nomi in difesa, CorSport: “Due piste diventano sempre più fredde”

Bijol Fiorentina
Il Corriere dello Sport sulla difesa viola
Redazione VN

La Fiorentina sta monitorando diversi nomi per la difesa. Non solo Disasi, si continua a sperare in cuor suo di poter convincere Radu Dragusin del Tottenham. Ma la concorrenza è folta, c'è anche il Milan.

Da tenere d’occhio Diogo Leite dell’Union Berlino, visto che il suo contratto scadrà proprio a giugno. Oltretutto i viola prediligono un difensore mancino.

Chieste informazioni per Soungoutou Magassa del West Ham e Jaka Bijol del Leeds. Piste fredde. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

