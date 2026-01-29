Quanti nomi in difesa, CorSport: “Due piste diventano sempre più fredde”

La Fiorentina sta monitorando diversi nomi per la difesa. Non solo Disasi, si continua a sperare in cuor suo di poter convincere Radu Dragusin del Tottenham. Ma la concorrenza è folta, c'è anche il Milan.
Da tenere d’occhio Diogo Leite dell’Union Berlino, visto che il suo contratto scadrà proprio a giugno. Oltretutto i viola prediligono un difensore mancino.
Chieste informazioni per Soungoutou Magassa del West Ham e Jaka Bijol del Leeds. Piste fredde. Lo scrive il Corriere dello Sport.
