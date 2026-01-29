La Nazione si sofferma sulle mosse in difesa della Fiorentina. Paolo Vanoli ha bisogno di un centrale al più presto, con la dirigenza viola che sta analizzando diversi profili:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Le chance di Paratici per Dragusin potrebbero aumentare”
La Nazione
Nazione: “Le chance di Paratici per Dragusin potrebbero aumentare”
Non tramonta la pista Dragusin?
Di sicuro, dicevamo, un difensore arriverà. E l'impressione è che i dirigenti viola cerchino un elemento capace di alzare il livello. Resta da monitorare Diogo Leite, ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione visto che non rinnoverà con l'Union Berlino, e soprattutto Radu Dragusin, in uscita dal Tottenham ma ancora non accasatosi. Col passare dei giorni - senza accordi con altri club - aumentano le chance di Paratici per provare a portarlo in viola. Alla lista si è ri-unito anche Disasi, nome che ricorre da inizio mercato e che era rimasto in disparte per questioni burocratiche. Il Chelsea non aveva più slot da utilizzare per prestiti fuori dalla Premier League. Il rientro di Anselmino dal Borussia Dortmund ha aperto però uno scenario da monitorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA