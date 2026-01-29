La Fiorentina resta in attesa, confidando che nei giorni finali di mercato si creino le condizioni giuste per affondare i colpi decisivi. L’obiettivo è consegnare a Vanoli un difensore centrale e un centrocampista d’interdizione, ma prima serve che si riduca la concorrenza e che i giocatori individuati accettino la sfida di rilanciare il club viola. Un’attesa strategica, nella convinzione che nel finale di trattative possano aprirsi spiragli inattesi.
Corriere Fiorentino
CorFio su Luca Ranieri: “La Fiorentina ha detto no al Torino per la cessione”
Sul fronte difensivo restano vive piste complicate: Disasi del Chelsea, fuori rosa da tempo, è seguito anche dal West Ham, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice. Situazione simile per Dragusin del Tottenham, per il quale solo la mancanza di altri pretendenti potrebbe riaccendere l’interesse viola. A centrocampo, invece, tornano in auge i nomi di Gassama del West Ham e Mangala del Lione, valutati come possibili rinforzi in mediana.
Parallelamente si lavora sulle uscite. Fortini è in attesa che Roma o Napoli soddisfino la richiesta da 15 milioni, mentre Nicolussi Caviglia ha già trovato sistemazione al Parma. Restano in bilico le situazioni di Ranieri e Fazzini: la contropartita proposta per l’ex capitano, il russo Sazonov, non convince, mentre per l’ex Empoli c’è l’interesse del Bologna, che potrebbe concretizzarsi solo nel corso del weekend. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
