CorFio su Luca Ranieri: “La Fiorentina ha detto no al Torino per la cessione”

La Fiorentina resta in attesa, confidando che nei giorni finali di mercato si creino le condizioni giuste per affondare i colpi decisivi. L’obiettivo è consegnare a Vanoli un difensore centrale e un centrocampista d’interdizione, ma prima serve che si riduca la concorrenza e che i giocatori individuati accettino la sfida di rilanciare il club viola. Un’attesa strategica, nella convinzione che nel finale di trattative possano aprirsi spiragli inattesi.