CorSport: “Fiorentina, serve un centrocampista. Le 3 piste seguite da Paratici”

Non solo difesa, l’altro filone da seguire è quello del centrocampista muscolare. La Fiorentina dovrà sostituire Hans Nicolussi Caviglia, e per farlo darà la priorità a un giocatore di rottura che aggiunga muscoli al reparto.
Fiorentina, serve un centrocampista. Le 3 piste seguite da Paratici
La Fiorentina cerca un centrocampista
Tra i profili al vaglio c’è Orel Mangala del Lione. Classe 1998 l’ex Everton corrisponderebbe all’identikit preferito dai viola. Al momento non c’è stata un’offerta concreta.
Maurits Kjaergaard del Salisburgo è uno dei calciatori offerti di recente, mentre si fa molto dura per Kristian Thorstvedt che il Sassuolo non vuole vendere per alcun motivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
