Il Torino insiste per Ranieri, offerto Biraghi. CorSport: “La risposta viola”

Luca Ranieri rimane un nome in uscita dalla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, il Torino sarebbe molto interessato tanto da mettere sul piatto diverse contropartite. Tra i vari nomi, risulta anche quello di Cristiano Biraghi:
L'agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con più continuità dopo aver perso il posto da titolare a Firenze. Il Torino è interessato, ma lo prenderebbe solo inserendo nell'operazione una contropartita. Tra i giocatori offerti alla Fiorentina ci sono Saba Sazonov e Cristiano Biraghi. Su quest'ultimo in particolare la dirigenza viola ha messo il veto in quanto già ben equipaggiata sulla fascia sinistra. Per Ranieri la richiesta è di 8-10 milioni in contanti. E più il tempo passa, più la sua cessione diventa difficile.
