Il Torino insiste per Ranieri, offerto Biraghi. CorSport: “La risposta viola”

Trattativa per Ranieri
Luca Ranieri rimane un nome in uscita dalla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, il Torino sarebbe molto interessato tanto da mettere sul piatto diverse contropartite. Tra i vari nomi, risulta anche quello di Cristiano Biraghi: 

L'agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con più continuità dopo aver perso il posto da titolare a Firenze. Il Torino è interessato, ma lo prenderebbe solo inserendo nell'operazione una contropartita. Tra i giocatori offerti alla Fiorentina ci sono Saba Sazonov e Cristiano Biraghi. Su quest'ultimo in particolare la dirigenza viola ha messo il veto in quanto già ben equipaggiata sulla fascia sinistra. Per Ranieri la richiesta è di 8-10 milioni in contanti. E più il tempo passa, più la sua cessione diventa difficile.  

